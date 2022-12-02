قطع شباب إماراتيون وعمانيون المسافات للوصول إلى مدينة حائل ، لحضور فعاليات موسم حائل والاستمتاع بالمناطق السياحية المتنوعة والمخزون التراثي بالمنطقة.

وقال سالم وعجلان ومطر المنصوري، من الإمارات: “قطعنا أكثر من 1500 كلم للوصول إلى مدينة حائل، فالمسافة التي قطعناها للوصول إلى حائل كانت مجدولة ومخططاً لها مسبقاً لزيارة منطقة حائل والتي تعد المرة الأولى التي نحط الرحال فيها، وحرصنا على زيارة حائل لما تمتلكه المنطقة من مناطق سياحية طبيعية وجاذبة”.

وأضافوا: “زرنا قرية عقدة السياحية وجبال السمراء وقلعة عيرف الأثرية وقرية توارن التراثية، وسنواصل جولتنا السياحية بالمنطقة، فحائل من المدن الأولى على مستوى السعودية التي تحتضن إمكانيات طبيعية سياحية جميلة وتضاريس متنوعة بين الجبال والسهول والنفود والأودية ومناخ معتدل، وتعد من الوجهات السياحية الجاذبة للسياح على مستوى المملكة”.

أما العمانيان علي ومحمد الجعفري فقد حرصا على زيارة مهرجان موسم حائل 2022 في منتزه المغواة والاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتنوعة .