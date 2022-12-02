قال متحدث الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ماجد الشهري، إنه يمكن لمستخدمي تطبيق توكلنا تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.

وأكد أن هناك الكثير من البيانات الحكومية الموجودة لدى الهيئة تحتاج للتحديث، مضيفا أنه يمكن إجراء هذا التحديث من خلال التطبيق، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

يذكر أن تطبيق توكلنا خدمات جاء ضمن قائمة أكثر التطبيقات تحميلا في المملكة خلال 2022.