دعا خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي، إلى عدم تصديق القائلين بأن كشف عورات النساء تحضر وتقدم وسترها تخلف ورجعية.

وأكد، خلال حديثه في خطبة الجمعة، أن الإنسان يظلم نفسه عندما يفعل ما نهى الله عنه، مضيفا أن المرء قد يظلم نفسه بالوقوع في الشبهات المؤدية للمحرمات في الطعام والشراب والملبس والوالدين والأرحام والأموال والمعاملات.

وأضاف أن الشيطان يتربص بالإنسان ويزين الباطل له والمعاصي ويجمل الاستسهال في العلاقات المحرمة بين الجنسين، كما يشكك في العقيدة، ويتلمس نقاط الضعف ويستغلها لدفع الإنسان للفواحش والمعاصي، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشيطان وضرورة اتخاذه عدو للحذر منه.