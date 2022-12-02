دعا خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي، إلى عدم تصديق القائلين بأن كشف عورات النساء تحضر وتقدم وسترها تخلف ورجعية.
وأكد، خلال حديثه في خطبة الجمعة، أن الإنسان يظلم نفسه عندما يفعل ما نهى الله عنه، مضيفا أن المرء قد يظلم نفسه بالوقوع في الشبهات المؤدية للمحرمات في الطعام والشراب والملبس والوالدين والأرحام والأموال والمعاملات.
وأضاف أن الشيطان يتربص بالإنسان ويزين الباطل له والمعاصي ويجمل الاستسهال في العلاقات المحرمة بين الجنسين، كما يشكك في العقيدة، ويتلمس نقاط الضعف ويستغلها لدفع الإنسان للفواحش والمعاصي، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشيطان وضرورة اتخاذه عدو للحذر منه.
فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي: لا تصدقوا من يقول أن كشف عورات النساء تحضر وتقدم وسترها تخلف ورجعية#الإخبارية pic.twitter.com/Z2NVtzHmvY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
حفظك الله يا زميل دراستي في مدرسة الخانسة قبل ما تصحح إلى الخنساء الإبتدائية ثم إلى الإمام الشافعي ثم عبدالله بن عباس واستمرت على اسم الصحابي الجليل حتى اليوم مع تغيير مقارها
صح صح أحسنت بارك الله فيك وجزاك الله خير يجب أن لا نرى من النساء شيء حتى كفوفهن وعيونهن شكراً لك جزيلاً على طرحك الجميل لكن يا شيخ لا تلعب من ورى ظهورنا وتعقد علاقات وصفقات مع النساء المتبرجات مثل محمد العيسى وغيره من المشايخ