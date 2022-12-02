أكد بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي أنه في الشتاء تزيد الأمراض المعدية بسبب التهوية السيئة وقلة الحركة.
وأضاف أن نزلات البرد لا تكون بسبب الخروج بعد الاستحمام ولكن السبب الأساسي هو العدوى .
وتابع خلال حديثه لقناة “السعودية” أن “الكمامة” مفيدة جدًا في الأماكن المزدحمة ويجب الحرص على غسل اليدين ، وتجنب المصافحة عند السلام والحفاظ على مسافة معينة بين الأشخاص لتجنب نقل العدوى.
وأكد أن أسوأ ما نقدمه للجسم وجهاز المناعة هو “عدم الحركة” ، فالجلوس والاسترخاء لفترات طويلة مثبط للجهاز المناعي.
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: في الشتاء تزيد الأمراض المعدية بسبب التهوية السيئة وقلة الحركة. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/maKM8BhdCd
— قناة السعودية (@saudiatv) December 2, 2022
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: "الكمامة" مفيدة جدًا في الأماكن المزدحمة. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/iX1APJMwe6
— قناة السعودية (@saudiatv) December 2, 2022
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: أسوأ ما نقدمه للجسم وجهاز المناعة هو "عدم الحركة". @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/BgBokHmKOF
— قناة السعودية (@saudiatv) December 2, 2022
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