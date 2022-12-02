أكد الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي، أن الإمارات بيت السعوديين الآخر والعكس كذلك، ودائمًا ما يتشارك الشعبان البهجة والاحتفالات والمناسبات.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة “السعودية” أن الإمارات هي القبلة الأولى صيفا وشتاءً بالنسبة للسياحة السعودية، وأيضا السعودية اليوم وانفتاحها السياحي وما لديها من مشروعات عملاقة تجلب الأنظار.
وتابع أن إخواننا في الإمارات دائما يشاركوننا أفراحنا والبهجة في وجود مثل هذه التفاعلات والتظاهرات السياحية في بلدهم الثاني السعودية.
#من_السعودية | د.عبدالله العساف: الإمارات بيت السعوديين الآخر والعكس كذلك، ودائمًا ما يتشارك الشعبان البهجة والاحتفالات والمناسبات. #اليوم_الوطني_الاماراتي_51 #معا_أبدا #قناة_السعودية pic.twitter.com/nhN7gSM0pm
— قناة السعودية (@saudiatv) December 2, 2022
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