قدم باريس سان جيرمان عرضاً للتعاقد مع نجم بالميراس والبرازيل الشاب إندريك فيلبي ليكون ثالث فريق بعد ريال مدريد وبرشلونة يريد ضم اللاعب الشاب البالغ عمره 16 عاما لصفوفه.

وصرح تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة لمحطة ESPN البرازيلية بأنه عجب حقًا بإندريك، مهاجم بالميراس البالغ من العمر 16 عامًا والذي يصفه البعض بأنه أحد أعظم نجوم البرازيل في المدى المتوسط.

والوحيد الذي تقدم بعرض جاد للتعاقد مع المهاجم الشاب كان باريس سان جيرمان، الذي طرح عرضًا مشتركًا بقيمة 80 مليون يورو تشمل المتغيرات لإندريك ولاعب اخر بفريق بالميراس تحت 17 عاما لكن النادي البرازيلي رفض هذا العرض.

وطلب النادي البرازيلي 60 مليون يورو فقط من أجل إندريك وينتظر معرفة المشروع الأفضل لمستقبله مع الأندية الأخرى خاصة ريال مدريد.