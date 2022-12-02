وثق مقطع فيديو اعتداء ضابط طيار على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي بمصر.

وبدأت أحداث الواقعة عند وصول شخص يدعى أنه ظابط طيار بصحبه أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك فى نفس وقت انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى.

وعند إبلاغ التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الإنتهاء من العمليات الجراحية، وإذا بالشخص المصاحب للحالة رفض ذلك وطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ فى سباب العاملين بالمستشفى، فى نفس الوقت الذى اصطحب فيه التمريض للحالة وايداعها بسرير فى الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى يتم مناظرتها.

ووفقا لشهادة التمريض فى المستشفى، فإن المصاحبين للحالة بدأوا فى تهديد أطقم التمريض فى المستشفى وتوعدوا لهم بالضرب، وبعدها دخل رجلين لقسم النساء وقاموا بضرب كافة التمريض المتواجد بالقسم، وفى نفس الوقت أخرجت إحدى أطقم التمريض هاتفها للاتصال بالطوارئ تم الاعتداء عليها وأسفر ذلك عن اجهاضها.

وأصدرت النقابة العامة للتمريض في مصر بياناً قالت فيه: “تعدى الضابط بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة اخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة”.

وبعد العلم بالواقعة بدأت وزارة الصحة في التواصل مع الجهات المعنيه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لإرجاع حقوق التمريض وحمايتهم أثناء تأديه عملهم.