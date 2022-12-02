تسبب أحد قائدي المركبات في حادث انقلاب مروع على أحد الطرق العامة بسبب تصرف متهور قام به بشكل مفاجئ.

وكانت الشاحنة تسير في طريقها بسلام وعندما اقتربت من مدخل طريق آخر تفاجئ بسيارة تصدمه ما أدى لانقلاب.

ووقع الحادث، الذي وثقته إحدى كاميرات السيارات، السيارة وهي تحاول الانتقال للطريق الثاني بشكل مفاجئ ما أدى لاصطدامها بالشاحنة.

وانقلبت الشاحنة بقوة ما أسفر عن سكب ما بداخلها من مواد سائلة كانت تنقلها، فيما سارع صاحب السيارة بالهروب من الموقع، بينما أكد متداولو المقطع أن الحادث وقع في المملكة.