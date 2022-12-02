وافق مجلس الوزراء على جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات.

وتنوعت قيمة الفحص من45 ريالا إلى 205 ريالات، حيث قدرت قيمة فحص الدراجة ثنائية العجلات بـ 45 ريالا وإعادة فحصها بـ 15 ريالا، في حين فرضت 100 ريال فحص بالنسبة للسيارات الخاصة أو الأجرة، ومركبة معدة لنقل الأشخاص وتتراوح سعتها من 10 إلى 15 شخصا بحد أقصى على ألا يزيد وزنها الإجمالي على 5 أطنان، ومركبة معدة لنقل الأشياء، ويقل وزنها الإجمالي عن 3.5 طن.

وبلغت قيمة فحص الدراجات ثلاثية أو رباعية العجلات 50 ريالا، وإعادة فحصها 17 ريالا، في حين بلغ قيم الفحص بالنسبة لمركبة معدة لنقل الأشخاص وتتراوح سعتها من 15 إلى 30 شخصا بحد أقصى على ألا يزيد وزنها الإجمالي على 5 أطنان، أو بمركبة معدة لنقل الأشياء ويتراوح وزنها الإجمالي بحد أدنى 3.5 طن وبحد أقصى 12 طنا، 141 ريال، بينما بلغت قيمة إعادة الفحص 47 ريالا.

وبلغت قيمة فحص مقطورة يستند جزء من وزنها على القاطرة ومعدة لنقل الأشياء للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويزيد وزنها الإجمالي على 3,5 طن، ومركبة آلية أخرى ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويزيد وزنها الإجمالي على 3,5 طن 184 ريالا، في حين بلغت قيمة إعادة الفحص الخاصة بكل مركبة منها 61 ريالا.

وبلغت قيمة فحص مركبة معدة لنقل الأشخاص وتزيد سعتها على 30 شخصا ويزيد وزنها الإجمالي على 5 أطنان، ومركبة الأشغال العامة التي تستخدم الطريق ومصممة لغرض غير نقل الأشخاص أو الأشياء، ومركبة معدة لنقل الأشياء ويزيد وزنها الإجمالي على 12 طنا 205 ريالات، بينما بلغت قيمة إعادة الفحص الخاصة بهذه المركبات نحو 68 ريالا.