قال الناقد الرياضي، محمد الذايدي، إن المنتخب الوطني لكرة القدم تمكن من تسجيل 14 هدف خلال تاريخ مشاركته في كأس العالم.

وأضاف أن 11 هدف من هذه الأهداف كان من سجلها هم من لاعبي نادي الهلال، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامح سوالف رياضية المذاع على قناة 24 الرياضية.

يذكر أن الأخضر ودع كأس العالم بعد خسارته أمام منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف.