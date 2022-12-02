قال كاتب الرأي عبدالرحمن المرشد أن تأخير الدوام بالمدارس يخفف الكثير من الزحام ، مؤكدا على ضرورة التخطيط بالتنسيق مع باقي الدوامات .

وأوضح المرشد “جميع الجهات الحكومية تطبق الدوام المرن والذي يبدأ من 7 ونصف إلى تسعة ونصف، كنا أنذهاب الطلاب إلى مدارسهم يتوافق مع خروج الموظفين أيضا إلى عملهم فيحدث ازدحام مروري”

واقترح المرشد أن للدوام بالمدارس يبدأ من الساعة التاسعة حتى تكون الأجواء معتدلة ، مشيرا إلى ” أن ذلك يقلل التكدس المروري، كما أن الطلاب سيخرجون الساعة الثالثة والنصف، واتمنى من وزارة التعليم دراسة هذا الاقتراح ”

وأشار كاتب الرأي إلى أن الزحام المروري يؤثر على الدوام وأيضا إنتاجية الموظف.