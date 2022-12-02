قال كاتب الرأي عبدالرحمن المرشد أن تأخير الدوام بالمدارس يخفف الكثير من الزحام ، مؤكدا على ضرورة التخطيط بالتنسيق مع باقي الدوامات .
وأوضح المرشد “جميع الجهات الحكومية تطبق الدوام المرن والذي يبدأ من 7 ونصف إلى تسعة ونصف، كنا أنذهاب الطلاب إلى مدارسهم يتوافق مع خروج الموظفين أيضا إلى عملهم فيحدث ازدحام مروري”
واقترح المرشد أن للدوام بالمدارس يبدأ من الساعة التاسعة حتى تكون الأجواء معتدلة ، مشيرا إلى ” أن ذلك يقلل التكدس المروري، كما أن الطلاب سيخرجون الساعة الثالثة والنصف، واتمنى من وزارة التعليم دراسة هذا الاقتراح ”
وأشار كاتب الرأي إلى أن الزحام المروري يؤثر على الدوام وأيضا إنتاجية الموظف.
كاتب الرأي عبدالرحمن المرشد: تأخير الدوام بالمدارس يخفف الكثير من الزحام .. ولابد من تخطيط مهم بالتنسيق مع باقي الدوامات @almarshad_1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TPFYbxvaiW
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 2, 2022
كاتب الرأي عبدالرحمن المرشد: الزحام المروري بالتأكيد يؤثر على إنتاجية الموظف @almarshad_1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/y2aNNM7niT
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 2, 2022
المرور بحاجة للمرور
الوقت موجود من قبل الدوام يا عزيزي
لماذا لا يبكر الطلبة قبل الموعد الرسمي ولا يصلون قبيله ..
تواصلوا مع جمعية الرأي وخذوا مشورة