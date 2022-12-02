أوضح ماجد الشهري المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مدى إمكانية دمج تطبيق توكلنا مع توكلنا خدمات

وقال الشهري “مازلنا ندرس جميع الاحتمالات، ومسألة الدمج لن يصدر بشأنها أي قرار في الوقت الحالي “.

وأضاف الشهري “الأهم لدينا أن يعمل التطبيقين “توكلنا وتوكلنا خدمات في الأهداف التي خصصت من أجلهم “.

وأكد الشهري، أن الكثير من البيانات الحكومية الموجودة في حاجة للتصحيح والتحديث الآن، مبينا أنه يمكن للمستخدم تحديث بياناته الوظيفية، سواء القطاعين العام والخاص، من خلال تطبيق توكلنا.