أكد استشاري أمراض الجلدية الدكتور علي العمري أنه من غير المناسب خلط الكريمات بالمواد الكيميائية مما يتسبب ببعض الحروق وقد يصل إلى ضيق التنفس.

وقال العمري خلال استضافته على قناة الإخبارية أن خلط الكريمات بالمواد الكيميائية يؤدي لتغيير تركيزه بطريقة غير مناسبة .

وأضاف أن خطورة الخلط تكمن في تغيير الفعالية سواء بالتخفيف أو التركيز وقد يؤدي لتهيج أو حروق وتصبغات وحبوب شباب وضيق تنفس وكتمة واحمرار في العيون وتورم في الشفايف والعيون.