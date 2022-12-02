قال المدرب الرياضي، عبدالمحسن المرغلاني، إن انخفاض درجات الحرارة يفتح الشهية خلال فصل الشتاء.

وأكد أن الجسم حتى يوازن درجة حرارة فيستهلك طاقة لذلك تزداد شهية الفرد لتناول الطعام، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضاف أن الكسل ضمن أسباب زيادة الوزن في الشتاء، لذا نصح بتجنب الكسل بجانب عدم الإفراط في تناول الطعام.