تغلب منتخب كوريا الجنوبية على البرتغال بنتيجة 2-1 ليتأهل الفريقان للدور الـ 16 ، في ختام الدور الأول من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022.

وسجل البرتغال الهدف الأول عن طريق ريكاردو هورتا في الدقيقة الخامسة ، وفي الدقيقة 27 جاء هدف التعادل لكوريا الجنوبية لي كانغ ان، وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة تمكن هوانغ هي تشان من تسجيل هدف كوريا الجنوبية الثاني.

وحل منتخب كوريا الجنوبية فى المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب أوروجواى الذى تساوى معه بعدد النقاط وفارق الأهداف، ويتصدر البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط.