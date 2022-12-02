أظهر مقطع فيديو العملية التي قتل فيها زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وبين الفيديو الذي نشرته وكالة “الأناضول” التركية يوم الجمعة، على حسابها في “إنستغرام”، مقاتلون وهم يطلقون نيران كثيفة باتجاه منزل.

وعلقت الوكالة الرسمية على الفيديو قائلة: “الأناضول تحصل على مشاهد لعملية يُزعم أنها لمقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا جنوبي سوريا”

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن مصدرا أمنيا في درعا أكد أن “متزعم تنظيم “داعش” المدعو “أبو الحسن الهاشمي القرشي” الذي أعلن التنظيم مقتله منذ أيام، هو ذاته المدعو عبد الرحمن العراقي والمعروف باسم سيف بغداد”.

وأضافت “سانا” أنه قتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش السوري “بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم “داعش” في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في الـ 15 من أكتوبر من هذا العام”.