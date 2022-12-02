أعلنت سلطات سان فرانسيسكو عن اعتزامها السماح لعناصر شرطتها باستخدام روبوتات قادرة على القتل، في قرار مثير للجدل.

ويتضمن الاقتراح استخدام الشرطة روبوتات قادرة على القتل في بعض الحالات الطارئة جدا كالهجمات الإرهابية أو عمليات القتل الجماعي، وهي حوادث شائعة جدا في الولايات المتحدة.

وآثار القرار جدلا كبيرا، ومن المقرر أن يجري تبنيه بصورة نهائية في اجتماع مرتقب للمجلس البلدي في السادس من ديسمبر الجاري، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال المعارضون يمكن أن يتسبب القرار في تطبيقه في زيادة أعمال العنف الممارسة من عناصر الشرطة.

وينص الاقتراح على استخدام الشرطة روبوتات قادرة على القتل في بعض الحالات الطارئة جدا كالهجمات الإرهابية أو عمليات القتل الجماعي، وهي حوادث شائعة جدا في الولايات المتحدة.

وآثار القرار جدلا كبيرا، ومن المقرر أن يجري تبنيه بصورة نهائية في اجتماع مرتقب للمجلس البلدي في السادس من ديسمبر الجاري، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال المعارضون يمكن أن يتسبب القرار في تطبيقه في زيادة أعمال العنف الممارسة من عناصر الشرطة.

وأوضح قائد شرطة سان فرانسيسكو وليام سكوت في بيان إن “استخدام الروبوتات في المواقف التي يُحتمل أن تحصل فيها جرائم، هو خيار أخير أمامنا، ونعيش في عصر تتزايد فيه أعمال العنف الجماعي، ونحن بحاجة إلى خيار مماثل لإنقاذ الأرواح، في حال حدوث مأساة في مدينتنا”.