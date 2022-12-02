شهدت مصر واقعة سحل فتاة على أيدي 4 لصوص بأحد الشوارع بمنطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة ما أثار غضباً واسعاً في البلاد.

وقال والد الضحية ، أن ابنته البالغة من العمر 16 عاما كانت متوجهة إلى لحضور حصة لمادة اللغة الإنجليزية، وأثناء سيرها داخل أحد الشوارع رفقة زميلتها، فوجئت بدراجة يستقلها 4 شباب حاولوا خطف حقيبتها من كتفها.

وأضاف خلال تصريحه لموقع “القاهرة 24” ، أن ابنته كانت ممسكة بحقيبتها بقوة، وتعرضت للسحل وسط الشارع وسقط اللصوص على الأرض دون تدخل أي شخص لمحاولة الدفاع عن ابنته أو ضبطهم.

وناشد والد الفتاة بسرعة القبض على اللصوص الذين سحلوا ابنته، حيث حرر محضراً ضد الجناة.