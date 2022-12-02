قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء هذا العام.

وأضاف العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن شتاء هذا العام في المملكة سيكون أدفأ مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يتوقع أن ترتفع الحرارة بأعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة بمقدار درجة واحدة.

وتابع أنه يتوقع أن ترتفع بمقدار نصف درجة على الحدود الشمالية وجازان وعسير والباحة، والجوف وأجزاء من تبوك وحائل.