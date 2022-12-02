انتقدت الصحافة الألمانية زوجات وصديقات لاعبي المنتخب بعد الخروج الكارثي من كأس العالم 2022، متهمة إياهن بأنهن مملات، ما أثر على مستوى اللاعبين .

وعلقت صحيفة “بيلد” على خروج المنتخب الحائز على الكأس 4 مرات سابقة قائلة” ما هي المشكلة في زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الوطني؟ لماذا يغيب المرح والسعادة في وجودهن مع اللاعبين؟”

وقالت: لنأخذ زوجات وصديقات لاعبي إنجلترا، يمكن رؤية السعادة التي تغمرهن خلال السفر لدعم اللاعبين في البطولات الكبرى، بينما الألمانيات ظهرن وكأنهن يشعرن بالملل وهذا تسبب بجعل اللاعبين أقل سعادة، وظهر ذلك على أرض الملعب.

ووجهت “بيلد” رسالة قاسية لزوجات وصديقات لاعبي المنتخب قائلة: كوني سعيدة لأنك ستسافرين إلى الوطن مع “الأقزام” الذين أهانوا البلاد، هذا أمر يجب أن يتوقف فوراً وأن يعود المنتخب إلى سابق عهده.

يذكر أن ألمانيا ودعت كأس العالم 2022 بعد فوز اليابان على إسبانيا 2-1، ولم يشفع لها فوزها على كوستاريكا 4-2، إذ تعادلت مع إسبانيا بالنقاط لكن الأخيرة تأهلت ثانية بفارق الأهداف.