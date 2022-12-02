هاجمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، بطيران مسيّر، اليوم مسجداً في مديرية حيس بمحافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين بينهم طفل، أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وأوضحت مصادر محلية بأن الميليشيا المدعومة إيرانياً استهدفت بقذيفتين بوابة مسجد قرية الرون غرب حيس، جنوبي الحديدة، ما أدى لمقتل مواطن يدعى أيوب محمد معافا (27 عاماً)، فيما جُرح طفل يدعى محمد عبدالله عمر مشهور (7 أعوام)، ومواطنان آخران هما علي منصور عبادل وحميد قايد الأهدل.

وآثار القصف الحوثي حالة رعب وهلع في صفوف المصلين والأهالي المجاورين لمكان القصف.

وارتكبت ميليشيا الحوثي جريمة أخرى بحق أبناء مديرية حيس، جنوبي الحديدة، وصفت بالمجزرة وقد أسفرت عن قتل شخصين وإصابة 4 آخرين بسقوط قذيفة حوثية.