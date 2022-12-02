قررت الحكومة القطرية السماح للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى البلاد، للاستمتاع بأجواء كأس العالم، ابتداءً من اليوم 2 ديسمبر،عبر تطبيق خاصية جديدة لبطاقة هيَّا دون الحاجة إلى الحصول على تذاكر مباريات البطولة.

واشترطت على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم الدخول 500 ريال قطري، دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات ويُعفى من الرسوم الأطفال 12 عامًا وأقل، ولا تسترد الرسوم في حال شراء التذاكر بعد صدور البطاقة، وتقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند التقدم للحصول على بطاقة هيَّا.

وأوضحت الحكومة القطرية أنه لن يُطلب من حاملي تذاكر المباريات بعد 2 ديسمبر دفع رسوم الدخول، ولن يتمكن المشجعون الذين سددوا رسوم الدخول واشتروا التذاكر لاحقاً استرداد الرسوم.

وشددت على المشجعون بضرورة الانتهاء من الحصول على بطاقة هيَّا، حيث لن يُسمح لهم بالصعود على متن رحلات الطيران دون أن يكون بحوزتهم تصريح الدخول.