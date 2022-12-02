كشفت مدير إدارة التراث الثقافي ابتسام الوهيبي خطوات تسجيل الدول لعناصرها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة، وذلك بعد وصول عدد العناصر السعودية إلى 11 عنصر.

وأوضحت أن الخطوات تبدأ بالوصول إلى المجتمعات المحلية وفهم رغبتهم بنشر أي عنصر من عناصر التراث التي يمارسونها.

وأضافت أن هناك لجنة مختصة تقيم الطلبات ثم ينطلق فريق لأرض الميدان داخل المجتمعات المحلية حيث يتم إجراء الأبحاث وأخذ المعلومات من الممارسين لهذه العناصر ثم يتم تجميع المعلومات في استمارة للتسجيل ويتم رفعها للمنظمة للتقييم.

وتابعت خلال مداخلة مع قناة “العربية” أن السعودية لديها عناصر طويلة على قائمة الانتظار للتسجيل في قائمة التراث الثقافي غير المادي في يونيسكو ، لافتةً إلى أن توثيق أصول التراث الثقافي أحد الأهداف الاستراتيجية لدينا في الهيئة.

#نشرة_الرابعة | بعد ارتفاع عدد العناصر #السعودية إلى 11.. كيف تم ذلك, وما هي خطوات تسجيل الدول لعناصرها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة @UNESCOarabic pic.twitter.com/fFJlBnvCSr — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 2, 2022

#نشرة_الرابعة | مدير إدارة التراث الثقافي بـ @MOCHeritage ابتسام الوهيبي: لدينا في #السعودية عناصر طويلة على قائمة الانتظار للتسجيل في قائمة التراث الثقافي غير المادي في يونيسكو pic.twitter.com/YP6SYHvxDI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 2, 2022