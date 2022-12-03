اعتدى عضو في مجلس النواب المصري على ضابط شرطة في كمين أثناء أدائه مهام عمله.

وكان الضابط بحاول القبض على صديق البرلماني حيث كان بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة.

وأثناء مباشرة الضابط لعمله تفاجأ بوصول العضو ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة ومنعه من أخذ السيارة، فقام بالتعدى عليهم والاستيلاء على السيارة وفر بها هاربا.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تمكن الضابط والقوة المرافقة له من مطاردته والتحفظ على النائب، والمتهم والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.