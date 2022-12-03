تبدأ مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم “مونديال قطر 2022″، اليوم السبت، والتي تمتد خلال إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر .

وتأهل 16 منتخب لمواجهات دور ثمن النهائي في كأس العالم، وهم كلا من: “هولندا – السنغال – إنجلترا – أمريكا – الأرجنتين – بولندا – فرنسا – أستراليا – المغرب – البرازيل – البرتغال – اليابان – كرواتيا – كوريا الجنوبية – إسبانيا – سويسرا”.

ويأتي جدول مواجهات ثمن نهائي دور الـ 16 في كأس العالم 2022، كالتالي:

– مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة: السبت 3 ديسمبر الساعة 6 مساءً

– مباراة الأرجنتين ضد استراليا: السبت 3 ديسمبر الساعة 10 مساءً

– مباراة فرنسا ضد بولندا: الأحد 4 ديسمبر الساعة الساعة 6 مساءً

– مباراة إنجلترا ضد السنغال: الأحد 4 ديسمبر الساعة 10 مساءً

– مباراة اليابان ضد كرواتيا: الإثنين 5 ديسمبر الساعة 6 مساءً

– مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية: الإثنين 5 ديسمبر الساعة 10 مساءً

– مباراة المغرب ضد إسبانيا: الثلاثاء 6 ديسمبر الساعة 6 مساءً

– مباراة البرتغال ضد سويسرا : الثلاثاء 6 ديسمبر الساعة 10 مساءً

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022 بدأت الأحد 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.