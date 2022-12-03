أوضح دكتور بندر كتبي استشاري تأخر الإنجاب المهام التي تقوم بها قناة فالوب ، مؤكدا أنها ليست “ماسورة” تمر منها النطف المنوية و البويضة.
وقال الاستشاري:” قناة فالوب عضو معقد له مهام عديدة وتتضمن مايلي:
– يلتقط البويضة
– يساعد النطف في الوصول
– بعد التخصيب يبقى الجنين لمدة ٥ ايام
– بيئة مثالية للجنين (غذاء هواء حرارة رطوبة)
– تدفع الجنين بعدها الى تجويف الرحم لينغرس
وفي وقت سابق ، قال كتبي “طالما يكون الحل الأمثل لمشكلة تأخر الانجاب هو الحقن المجهري ولكن كثيرا ما يكون قليل من الصبر ضروريا رغم استعجال الزوجين الذين طال انتظارهما”.
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