أوضح دكتور بندر كتبي استشاري تأخر الإنجاب المهام التي تقوم بها قناة فالوب ، مؤكدا أنها ليست “ماسورة” تمر منها النطف المنوية و البويضة.

وقال الاستشاري:” قناة فالوب عضو معقد له مهام عديدة وتتضمن مايلي:

– يلتقط البويضة

– يساعد النطف في الوصول

– بعد التخصيب يبقى الجنين لمدة ٥ ايام

– بيئة مثالية للجنين (غذاء هواء حرارة رطوبة)

– تدفع الجنين بعدها الى تجويف الرحم لينغرس

وفي وقت سابق ، قال كتبي “طالما يكون الحل الأمثل لمشكلة تأخر الانجاب هو الحقن المجهري ولكن كثيرا ما يكون قليل من الصبر ضروريا رغم استعجال الزوجين الذين طال انتظارهما”.