أعلن المنتج الفني محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، مقاضاة نقيب المهن التمثيلية بمصر الفنان أشرف زكي، بتهمة السب والقذف، قائلًا إنه يحق له الدفاع عن نفسه.

وأوضح المنتج الفني الشاب محمود المهدي،في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ” إن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أوقف فيلم تقوم بإنتاجه شركة ليبية لمشاركتي في العمل، مبينا أنه قدم اعتذارات كثيرة كلها تم رفضها والنقابة وعدته بأشياء لم تنفذ.

وتابع محمود المهدي نقيب المهن التمثيلية قال للشركة المنتجة محمود المهدي لو ظهر في السينما منظري قدام الفنانين هيبقى صغير، مشيرا إلى أنه أوقف 3 أفلام له اثنين من إنتاجه والثالث لشركة ليبية يلعب أحد الأدوار التمثيلية به.

وأضاف الفنان محمود المهدي، “الأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين طلب من تقديم اعتذار عبر فيديو بطريقة معينة للفنان أشرف زكي لإثبات جدية الحل، وبعد تسجيله طلب مني بعض التعديلات منها: “قول سيادة النقيب أشرف زكي”، لافتا إلى أن المشكلة أصبحت شخصية، وطلب مني شهادة زور في إحدى القضايا بين فنان متزوج من فتاة، موضحا أنه يسعى لحل أزماته مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، منذ 7 أشهر.