كشفت وسائل إعلام مصرية، عن مقتل عريس شنقا علي أيدي عروسه قبل زفافهما بـ 5 أيام داخل عش الزوجية الأمر الذي أثار الأسر والعائلات عقب الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفي المحلة العام.

وأقدمت فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها قبل أيام قليلة من زواجهما، مما أفضى ذلك إلى وفاة الشاب الذي يبلغ من العمر 19 سنة، ونقله مباشرة إلى المستشفى العام بنطاق دائرة قسم أول المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.