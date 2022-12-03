أوضح الناقد الرياضي بندر الدبيخي أنه بنسبة %99 قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقع مع النصر .

وقال الدبيخي :” ما دار خلال وسائل الإعلام والصحف العالمية يؤكد أن اللاعب وقع لنادي النصر”.

وأضاف ” قنوات ألمانية تقول بأن اللاعب وقع لصالح النصر ولكنه رفض إعلان التوقيع بسبب مشاركته حاليا مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم”.