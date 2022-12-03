أوضح الناقد الرياضي بندر الدبيخي أنه بنسبة %99 قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقع مع النصر .
وقال الدبيخي :” ما دار خلال وسائل الإعلام والصحف العالمية يؤكد أن اللاعب وقع لنادي النصر”.
وأضاف ” قنوات ألمانية تقول بأن اللاعب وقع لصالح النصر ولكنه رفض إعلان التوقيع بسبب مشاركته حاليا مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم”.
🗣 بندر الدبيخي:
%99 كريستيانو رونالدو وقع مع #النصر ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
@bandar_aaz pic.twitter.com/UwqDZIajOB
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 3, 2022
الإعلام والصحف العالمية يؤكد أن اللاعب وقع لنادي النصر
كلام صحف