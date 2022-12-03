كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد تعليمي، مشرف عمليات وضوابط الأمن السيبراني، متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة، متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا، متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.

وتتضمن الوظائف: تعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران، متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان، متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض، متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة رفحا، متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة، متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الطائف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة مكة المكرمة، متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة شقراء، متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الدمام، متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة خرمة.

وأشارت إلى أن التقديم سيكون متاحًا عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب