أكد حرس الحدود اليوم السبت، على الراغبين في زيارة ودخول دولة قطر ببطاقة “هيا” دون الحاجة لوجود تذكرة مباراة، ضرورة التأكد من تفعيل البطاقة قبل السفر.

وسمحت قطر عبر تطبيق خاصية جديدة لبطاقة هيَّا، للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى البلاد، لحضور كأس العالم ابتداءً من يوم 2 ديسمبر، دون الحاجة إلى الحصول على تذاكر مباريات البطولة.

ويتعيَّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم الدخول 500 ريال قطري، دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات، ويُعفى من الرسوم الأطفال 12 عامًا وأقل، ولا تسترد الرسوم في حال شراء التذاكر بعد صدور البطاقة، فيها تقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند التقدم للحصول على بطاقة هيَّا.