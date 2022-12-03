سعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسنوات لشراء استاد بارك دي برينس، لكن في مواجهة جشع بلدية باريس يفكر المالك بجدية في تغيير الملعب.

وأكد ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، ذلك مؤخرا عندما قال: “باريس سان جيرمان يستحق ملعبًا أفضل. خياري الأول هو عدم ترك بارك دي برينس، لكن بلدية باريس تشجعنا على الانتقال”.

وتأتي تصريحات الخليفي، في إطار الضغط على بلدية باريس للبقاء في بارك دي برينس، حيث يدرك أن الجماهير مرتبطون بهذا الاستاد بشدة، ولا شك أن الخليفي يريد بقاء باريس سان جيرمان في استاد بارك دي برينس، خاصة وأن الرحيل عن الاستاد بات غير مفهوم مع مشاريع التوسعة فيه.

وذكرت التقارير، أن بلدية باريس غير متعاونة مع الملاك القطريين للنادي في ظل استغلال الملعب لاستضافة مبارياته المحلية والأوروبية، بينما قال الخليفي إن المحادثات بشأن الحصة البالغة 15% تجري في ظل تقييم النادي بـ “4 مليارات يورو”.

وأضاف الخليفي: “باريس سان جيرمان استثمار في الرياضة. نحن فخورون بالنادي ومشجعينا، ولدينا مشروع طويل الأمد هنا. نحن بحاجة إلى ملعب جديد، ونحن بحاجة لامتلاك الملعب”.