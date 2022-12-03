هُدم منزل عائلة المتسلقة الرياضية الإيرانية إلناز ركابي، بعد أن صعدت إلى الصدارة العالمية لتسلقها في المسابقة بشعرها دون ارتداء حجاب.

و تنافست ركابي دون حجابها في كوريا الجنوبية في أكتوبر عندما اشتعلت الاحتجاجات المناهضة لنظام إيران عقب مقتل الشابة مهسا أميني على يد الملالي.

وكتبت ركابي في وقت لاحق من ذلك الأسبوع على حسابها على “انستغرام”: “أنا ممتنة إلى ما لا نهاية لدعمكم، وجميع الشعب الإيراني والرياضيين وغير الرياضيين، وكل دعم المجتمع الدولي”.

وأشارت ركابي سواء على حسابها على “إنستغرام” أو في مقابلات مع وسائل الإعلام الحكومية، إلى أنها دخلت المنافسة بالخطأ دون حجابها الذي تفرضه إيران على النساء اللاتي يمثلن البلاد في الخارج.