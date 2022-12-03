أصيب ثلاثة أشخاص، اثنين منهم في حالة خطرة والثالثة خفيفة، وذلك إثر حادث سقوط مركبة، في منحدر بمركز بني ظبيان في الباحة.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر في منطقة الباحة، عماد منسي:” غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في دائري بني ظبيان، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع”.

وأكد أنه تبين وقوع ثلاث إصابات بالموقع، منهما اثنتان خطرة، لافتاً إلى أنه تم التعامل معها حسب البرتوكول الإسعافي، ونقل الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة.