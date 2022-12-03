كشفت فولكس واجن عن نسختها الجديدة الفيس ليفت من ID.3 الكهربائية، والتي جاءت بتعديلات في تصميمها الخارجي، مع تطوير تصميم مقصورة القيادة وتحسين جودة المواد المستخدمة بداخل السيارة.

فولكس واجن ID.3 خارجياً

جاء المصد الأمامي بطابع رياضي أكثر من النسخة السابقة، بالإضافة إلى غطاء المحرك بالمزيد من الانحناءات التصميمية الحادة، وتأتي المصابيح الأمامية بنفس التصميم السابق بدون تغيير كذلك التصميم الجانبي والخلفي بدون تعديلات.

مقصورة القيادة في فولكس واجن ID.3

يظهر التغيير الأكبر بمقصورة القيادة بحصولها على شاشة وسطية جديدة بقياس 12 بوصة، مع تعديل وحدة التحكم بنظام المعلومات الترفيهي، وتظهر أيضاً لوحة العدادات الرقمية بتصميم محدث، كما تظهر فتحات المكيف وتصميم الكونسول الوسطي بتصميم جديد، ومن المفترض أن تقدم عجلة القيادة بأزرار قابلة للضغط بدلاً من التي تعمل باللمس.

و تميزت أيضاً فولكس واجن ID.3 بنظام معلومات ترفيهي محدث مع بعض التغيرات بالتصميم الداخلي و طريقة التحكم كما ستقدم السيارة بمواد داخلية صديقة للبيئة عالية الجودة وخالية من جلد الحيوانات.

تعزيز مدى الحركة في فولكس واجن ID.3

كما ستحصل فولكس واجن ID.3 على تحديثات بمنظومة الحركة لزيادة المدى الكهربائي بنسبة تصل إلى 2%، مع الحفاظ على منظومة الحركة والتي تقدم بقوة 146 حصان أو 204 حصان للنسخة الأكثر قوة.

وتأتي فولكس واجن ID.3 نسخة الفيس ليفت بأسعار تبدأ من 44 ألف يورو (173 ألف ريال)، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الأخير من عام 2023 نظراً لأزمة نقص أشباه الموصلات.