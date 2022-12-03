أكد الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظمي النصر، اليوم السبت، أنه لن نتوقف عن البناء لأن طموحنا هو تحقيق الأحلام العظيمة.

وقال نظمي النصر، خلال قمة السفر والسياحة، أنه تم بناء خطوط طيران جديدة ونود أن نتأكد أن السياحة ستكتمل مع نيوم، وهذا يشير إلى أهمية السياحة وإعطاء السائحين الخبرة الكافية في السفر والسياحة.

وأشار إلى أن “عندما نزور من منطقة إلى منطقة هناك تحديات تواجههنا وعلينا أن نرى أهدافنا.. ولدينا إعلان رئيسي في إطلاق روجينا وقريباً سيسأل العالم “هل هذه هي السعودية؟”.