كشف رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن وثائق بخصوص الوضع في “تويتر” بسبب فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن التي أعلن عنها قبل وقت قصير، اليوم السبت.

وبعد وقت قصير من تهديده، نشر إيلون ماسك تغريدة صحافي تظهر رسالة بين مديرين بتويتر حول طلب حملة بايدن مراجعة التغريدات، فيما نشر مالك تويتر الجديد تغريدة الصحافي الأمريكي التي قال فيها إن تويتر نهج خطوات غير عادية لمنع قصة كمبيوتر نجل بايدن.

وصرح ماسك: “ما حدث مع قصة إخفاء “تويتر” لقصة هانتر بايدن سيتم نشره على تويتر في الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي”، فيما تعود هذه القضية إلى منتصف أكتوبر 2020.

وكان ذلك حين نشرت صحيفة “نيويورك بوست”، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقريرا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في الكمبيوتر المحمول نسيه هانتر بايدن في أبريل 2019 في ورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.

وعثر في هذا الحاسوب، على عدد كبير من الرسائل الإلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، خصوصا أوكرانيا والصين.