سجلت المملكة المتحدة 5 وفيات خلال 7 أيام بسبب عدوى بكتيريا المكورات العنقودية “أي”، لدى أطفال دون سن الـ10؛ ما أثار مخاوف صحية من احتمال تحور هذا النوع من الأمراض.

وأفادت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بأن هذا النوع من العدوى البكتيرية قادر على التسبب في العديد من الأمراض، بعضها بسيط وبعضها فتّاك.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل الإصابة بهذه العدوى في إنجلترا خلال هذه السنة لدى كل 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و4 أعوام، كان في حدود 2.3 حالة، بينما كان هذا الرقم في حدود 0.5 خلال الفترة ما بين 2017 و2019

وأضافت أنه بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، سجلت 1.1 حالة لكل 100 ألف طفل، مقارنة بـ0.3 بين عامي 2017 و2019.

وعلقت هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة على هذه الأرقام، مبينة أن التحقيقات جارية بعد ورود تقارير عن زيادة عدوى بكتيريا المكورات العنقودية “أي” في الجهاز التنفسي السفلي لدى الأطفال خلال الأسابيع القليلة الماضية.