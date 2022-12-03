أكد الدكتور وليد الزامل، رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أن عداد إشارات المرور يساعد في ضبط الحركة المرورية ويساعد على الوقوف في الوقت المحدد.

وقال وليد الزامل، خلال برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية”، أنه لا توجد إجابة مبررة حول أسباب إزالة تلك التعدادات التي كانت توفر نوع من الاستقرار النفسي للسائق، وتجعله غير قلق وهو يقف في الإشارة، لأنه يعرف متى يتحرك.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق، أنها تعمل على ضبط هذا الأمر وكل ما يتعلق بالإشارات، وذلك بالتنسيق مع مزود الخدمة.