حاول شخص من مدينة أوستن قتل صديقته السابقة حيث أطلق عليها النار خلال مزاولة عملها كنادلة في مطعم بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

وأقدم الشاب على قتل حبيبته السابقة بعدما أنهت علاقة الارتباط بينهما التي استمرت ثلاث سنوات قبل حوالي شهر ونصف من إطلاق النار.

َوكان الشاب يريد استمرار الارتباط وعندما رفضت، أرسل عدة رسائل نصية يهددها بإيذائها هي وخطيبها الجديد. وعندما توقفت عن الرد على رسائله ذهب إلى مكان عملها بمقهى نورث أوستن ليتحدث إليها وحينما رفضت أطلق عليها النار ولكن من حسن حظها أن تمكن الموجودين بالمقهى من إنقاذها.