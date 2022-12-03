استضاف أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر، جورجينا رودريغيز صديقة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، وأولاده.

وكشفت الشيخة موزا، عن مجموعة صور من دور المجموعات لبطولة كأس العالم “قطر 2022” وظهر في إحداها والد أمير قطر الحالي، المعروف باسم “الأمير الوالد” وهو يتبادل الحديث مع جورجينا برفقة إحدى بناتها، فيما كانت الشيخة موزا تستمع لحديث جونيور نجل كريستيانو رونالدو الأكبر.

وزارت جورجينا رودريغيز، إلى مدينة كتارا القطرية برفقة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني شقيقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضمن نشاطاتها خلال إقامتها في قطر، فيما جالت جورجينا في أسواق المدينة والكورنيش المرافق للبحر حيث وثقت جولتها بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على “إنستغرام”.

وخصت بالشكر الشيخة المياسة التي حرصت على مرافقتها خلال جولتها وكتبت : “شكرا لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك”، فيما وصلت جورجينا إلى الدوحة برفقة كريستيانو رونالدو لمساندته ضمن مشاركة منتخب بلاده البرتغال في نهائيات مونديال قطر 2022.