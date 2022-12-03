كشفت مصادر إيطالية، أن اثنين من الأندية أحدهما تركي استفسرا عن إمكانية الحصول على معلومات عن أبو بكر فينسنت لاعب النصر .

وأوضحت المصادر إنه يمكن لمهاجم النصر أبو بكر فينسنت مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وفقاً للصحافي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورت”.

وودع منتخب الكاميرون البطولة رغم فوزه بجانب منتخب صربيا، لوقوعهما في المركز الثالث والرابع على التوالي بالمجموعة السابعة، وتأهل منتخبا البرازيل متصدر المجموعة، وسويسرا إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم.