قال مدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة في وزارة العدل، يوسف الغامدي، إن عدد الطلبات في منصة “تراضي” في نمو مستمر، مما يعكس زيادة الوعي المجتمعي بأهمية المصالحة.

ولفت إلى أن المنصة تتيح للمتنازعين دخول طرف ثالث مختص لدراسة نقاط الخلاف بينهما وتقريب وجهات المصر والوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف وبعد تأكيد الصلح يوثق بوثيقة إلكترونية بسند تنفيذ، وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أن المنصة تقدم خدمات لأكثر من مليون و800 ألف مستفيد، وعقدت أكثر من 80 ألف جلسة صلح، وإصدار أكثر من 160 وثيقة صلح إلكترونية.