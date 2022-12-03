أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم السبت، اعتراض سفينة صيد في خليج عمان، كانت تهرب ذخائر ووقود للصواريخ على طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وذكر الأسطول الخامس في بيان له أن “سفينة الصيد كان تحمل شحنة يزيد وزنها على 50 طنا”، موضحا أن هذه هي ثاني عملياته لمصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة في غضون شهر.

وقال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس، إن اعتراض السفينة “يظهر بوضوح استمرار نقل إيران غير القانوني للمساعدات الفتاكة وسلوكها المزعزع للاستقرار”.