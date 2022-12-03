أوضح مدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة في وزارة العدل يوسف الغامدي، أن منصة “تراضي” تتيح للمتنازعين دخول طرف ثالث مختص لدراسة نقاط الخلاف وتقريب وجهات النظر، بينهما وبعد تأكيد الصلح يوثق بوثيقة إلكترونية معتمدة.

وأوضح الغامدي، أن منصة “تراضي” قدمت حتى الآن خدمات لأكثر من مليون مستفيد، وتم إصدار أكثر من 150 ألف وثيقة صلح، مشيرا إلى أنه يتم يوميا استقبال 1200 طلب دون الحاجة لزيارة المحاكم.

يذكر أن وزارة العدل أوضحت في وقت سابق أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط:Taradhi.moj.gov.sa .