أكد الإعلامي حسين شبكشي، أن تسييس الرياضة أمر خطير ولا يجب خلط الرياضة بالسياسة.
وقال شبكشي: “ألمس تحركات غير منطقية للزج ببعض القضايا في الرياضة.. مما يوحي بوجود أجندة تنفذ بشكل واضح”.
وأشار إلى وجود ساحات حرب جديدة تم إيجادها، بدلا من المواجهة العسكرية التقليدية، مشيرا إلى ما شهده مونديال قطر من مناصرة المثليين ومناصرة أوكرنيا كذلك.
#الموقف | حسين شبكشي: ألمس تحركات غير منطقية للزج ببعض القضايا في الرياضة.. مما يوحي بوجود أجندة تنفذ بشكل واضح. @husseinshoboksh | @tariqalhomayed #قناة_السعودية pic.twitter.com/occm9ygZjq
— قناة السعودية (@saudiatv) December 3, 2022
#الموقف | حسين شبكشي: تسييس الرياضة أمر خطير ولا يجب خلط الرياضة بالسياسة أبدًا. @husseinshoboksh | @tariqalhomayed #قناة_السعودية pic.twitter.com/EhG79cMx6h
— قناة السعودية (@saudiatv) December 3, 2022
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