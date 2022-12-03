أكد الإعلامي حسين شبكشي، أن تسييس الرياضة أمر خطير ولا يجب خلط الرياضة بالسياسة.

وقال شبكشي: “ألمس تحركات غير منطقية للزج ببعض القضايا في الرياضة.. مما يوحي بوجود أجندة تنفذ بشكل واضح”.

وأشار إلى وجود ساحات حرب جديدة تم إيجادها، بدلا من المواجهة العسكرية التقليدية، مشيرا إلى ما شهده مونديال قطر من مناصرة المثليين ومناصرة أوكرنيا كذلك.