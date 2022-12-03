طُردت إحدى المشجعات السويسريات لقيامها بحركة مستفزة لجماهير الفريق الصربي ، وذلك من قبل رجال أمن ملعب “974” يوم أمس الجمعة.

ونشرت قناة “الكأس” القطرية فيديو يوثق لحظة طرد المشجعة، بسبب قيامها بحركة رمز “النسر الطائر”، حيث وضعت المشجعة يديها على صدرها بشكل معاكس، راسمة شارة “النسر المزدوج” الأسود اللون، رمز ألبانيا والذي يتوسط علمها الأحمر، وهي حركة تعتبرها الجماهير الصربية مستفزة.

وانتهت المباراة بين منتخبي صربيا وسويسرا، بفوز المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل لدور الـ16 بينما ودعت صربيا البطولة مبكرا.