علق الكاتب إبراهيم السليمان على التصريحات التي أدلى بها الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي” بشأن رغبته في زيارة المملكة.

وقال :”شكراً جورج فلقد أثبت لنا أن الجحود لديك فعل والوفاء أقوال”، وذلك بحسب ما ذكره في موقع “تويتر”.

يذكر أن قرداحي قال في المقابلة التي أجراها على قناة القاهرة والناس أنه يرغب في الذهاب إلى السعودية، حيث يعتبرها كنت مثل بلده، مضيفا أنه اشتغل في MBC السعودية، وأنه جزء من الـMBC، كما كان للمحطة فضل كبير عليه.

وتصدرت تصريحاته مواقع التواصل لكونه سبق له أن هاجم المملكة بشأن الأزمة اليمنية، خلال حديثه في إحدى البرامج التلفزيونية التي تم استضافته فيها.