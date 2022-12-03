قال استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مدينة الملك سعود الطبية د. إبراهيم الرزوق أن زيادة الحامض يسبب قرحة في المعدة .

وقال “الرزوق” خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن أهم أسبابها الفرط في أخذ المسكنات والتدخين أو جرثومة المعدة وغيرها من العوامل.

ولفت إلى أن الحموضة تساعد على حدوث القرحة في المعدة أو الإثنى عشر.