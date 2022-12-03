حذر استشاري أمراض الباطنية، صالح الدماس، من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء المعالجة بالوجبات السريعة.

وقال إن الأشخاص الذين يفرطون بتناول اللحوم الحمراء في الوجبات السريعة معرضون لأورام القولون أكثر من غيرهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضاف أن الوجبات السريعة المعالجة تعد بمثابة وباء وتكون غير صحية.